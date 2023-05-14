المستشار الألماني يتعهد بدعم أوكرانيا "بقدر ما تقتضي الحاجة "

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن برلين ستدعم كييف "بقدر ما تقتضي الحاجة".

ونقلت وسائل إعلام عن شولتز قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي عقد في برلين: "لقد قلت في أكثر من مناسبة، وها أنا أكرر مرة أخرى، سندعمك بقدر ما تقتضي الحاجة".

وعقد شولز وزيلينسكي اجتماعا في العاصمة الألمانية، حيث وصل زيلينسكي يوم الأحد بعد زيارته لإيطاليا في اليوم السابق.

وأعلنت ألمانيا في وقت سابق أنها تستعد لإرسال دفعة جديدة من الأسلحة بقيمة 2.7 مليار يورو إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.

وستتلقى أوكرانيا 30 دبابة أخرى من طراز "ليوبارد -1"، و 15 مدفع "جيبرد" المضاد للطائرات، و 20 عربة مدرعة من طراز "ماردر" لنقل المشاة، وأربعة أنظمة دفاع جوي من طراز "إيريس-تي" مع الذخائر، و 18 مدفع "هاوتزر"، ومركبات لوجستية، بالإضافة إلى 200 طائرة استطلاع مسيرة على الأقل.

المصدر: انتفاكس