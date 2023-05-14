"إنه كابوس".. جنود كييف العائدون من أرتيوموفسك يروون أهوال مواجهتهم للجيش الروسي

عبّر جنود أوكرانيون عائدون من منطقة القتال في أرتيوموفسك (باخموت) عن أهوال ما صادفوه بعد مواجهة الدبابات الروسية والرعب من نيران المدفعية التي لا تنقطع.

وقال قائد لواء البندقية الآلية 24 في قوات كييف لصحيفة "نيويورك تايمز": "نواجه كوابيس من الدبابات الروسية. <…> نيران المدفعية والصواريخ والضربات الجوية لا تتوقف ولو لدقيقة واحدة. كل شبر من المدينة يتعرض لنيران القصف".

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وأكد العسكري الأوكراني أنه ليس بالإمكان مقاومة الجيش الروسي بسبب عدم وجود منظومات صاروخية مضادة للدبابات من نوع "جافلين".

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس السبت أن وحدات روسية هجومية قامت وبدعم من القوات المحمولة جوا، بتحرير كتلة أخرى واقعة في الجزء الشمالي الغربي من أرتيوموفسك.

يشار إلى أن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أعلن قبل يومين أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك، حيث لم يتبقّ سوى أقل من 2 كلم مربع من المدينة تحت سيطرة قوات كييف.

وفي المقابل، وجّه عسكريون أوكرانيون نداء إلى قادتهم، يشكون فيه من الزج بجنود غير مدربين وإرسالهم إلى جبهة القتال في أرتيوموفسك، مشيرين إلى أن المجندين الذي يتم إرسالهم غير قادرين حتى على إطلاق الرصاص.

المصدر: نوفوستي