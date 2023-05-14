قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة لفصائل المقاومة الفلسطينية

وجه قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، رسالة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال قاني في رسالته: "يا قادة غرفة العمليات المشتركة، لقد سجلتم ملحمة جديدة في تاريخ المعركة، وأثبتم مرة أخرى أنكم قادرون علي كسر هيمنة العدو وإلحاق الهزيمة به".

وأضاف:" بتعاونكم ووحدتكم استطعتم أن تسجلوا انتصارا آخر في سجل انتصاراتكم السابقة، وهذه الانتصارات هي خطوات ثابتة نحو النصر النهائي".

وأكد أن إيران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، كما ستواصل تقوية محور المقاومة حتى استئصال الكيان الصهيوني من أرض فلسطين".

المصدر:وكالة تسنيم