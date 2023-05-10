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غزة تدين التعتيم الإعلامي الإسرائيلي على الهجوم الأخير على القطاع

أخبار العالم العربي

غزة تدين التعتيم الإعلامي الإسرائيلي على الهجوم الأخير على القطاع
Legion-Media
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أدان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، منع تل أبيب طواقم الصحافة الأجنبية من دخول غزة لتغطية مجريات العدوان، بإغلاق حاجز بيت حانون/ايريز لليوم الثاني على التوالي.

وقال معروف: ندعو الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع الجهات ذات العلاقة لإعلان مواقف عملية رافضة لانتهاك حرية ممارسة العمل الإعلامي والحق في التنقل، سيما أنها باتت سياسة دائمة لدى الاحتلال مع كل عدوان على غزة.

وأضاف: "نطالب وسائل الإعلام الأجنبية بتسليط الضوء على الانتهاكات وتحميل الاحتلال مسئولية منعها من دخول غزة، وإعادة تذكير العالم باعتداءات الاحتلال ضد وسائل الإعلام وطواقمها العاملة بالأراضي الفلسطينية.

وقال محذرا: نؤكد أن عدم التحرك الجاد من قبل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، هو ما يشجع المحتل على الاستمرار في سياسة استهداف الإعلام والطواقم الصحفية بشتى الصور.

المصدر: RT

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