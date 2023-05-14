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وزير العدل: الشعب التركي يقرر اليوم مصير الأمة والدولة

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وزير العدل: الشعب التركي يقرر اليوم مصير الأمة والدولة
Gettyimages.ru
وزير العدل التركي بكير بوزداغ
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صرح وزير العدل التركي بكير بوزداغ بأن الشعب التركي يقرر اليوم الأحد مستقبل الأمة والدولة.

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انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا
انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

وقال بوزداغ للصحفيين: "اليوم سيقرر شعبنا مستقبل أبنائنا وعائلاتنا وأمتنا ودولتنا. أتمنى أن يكون القرار الذي يتخذه في صالح دولتنا. كانت تركيا وشعبنا الحبيب يتقدمون في الماضي وفي الوقت الحاضر أفضل الأمثلة على النضج الديمقراطي في هذا الصدد...".

وتجري اليوم الأحد في تركيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حالة عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات، في 28 مايو.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة التركية الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (69 عاما) ومرشح  "التحالف الشعبي" المعارض كمال كلجدار أوغلو (74 عاما) والمرشح من تحالف "Ata" سينان أوغان (55 عاما). أما المرشح الرابع – زعيم حزب "Memleket" محرم إنجه فأعلن انسحابه من الترشح قبل 3 أيام.

المصدر: نوفوستي

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