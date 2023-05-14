وسائل إعلام: منع الناخبين الأتراك من استخدام الهواتف المحمولة والكاميرات أثناء التصويت

أفادت صحيفة "Hürriyet" بمنع الناخبين الأتراك الذين يصوتون اليوم الأحد في الانتخابات العامة التركية من الدخول إلى صناديق الاقتراع للتصويت بهواتف محمولة وكاميرات.

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة: "سيتم التوضيح للناخب أنه ممنوع دخول غرفة الاقتراع المغلقة بأجهزة تسجيل الصور أو الاتصالات مثل الهواتف المحمولة وكاميرات الصور والفيديو، وأن انتهاك هذا الحظر يقضي بغرامة مالية، وإذا كانت هذه الأجهزة موجودة لدى الناخب، يجب تركها واستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت. لا يجوز للناخب وضع أي شيء في المغلف غير بطاقات الاقتراع، وإلا فيصبح صوته باطلا، وأنه بعد منح بطاقات الاقتراع للناخب لا يمكن منحه بطاقة اقتراع جديدة عن طريق الخطأ أو لأي سبب آخر، كما سيتم وضع بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس المغلف".

وأشارت الصحيفة إلى أن سيكون من الصعب على الناخبين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، إذ لا يستطيع أحد مساعدتهم إلا رئيس اللجنة الانتخابية.

وأوضحت: "لا يجوز لأحد إلا الناخب نفسه دخول غرفة الاقتراع. لن يساعد أحد أثناء التصويت. يصوت الناخب بشكل مستقل. وإذا سأل ناخب أمي، فيشير رئيس مركز الاقتراع إلى العلامات الموجودة في بطاقة الاقتراع التي تنتمي إلى أي حزب سياسي أو مرشح مستقل...".

المصدر: نوفوستي