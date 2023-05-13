بايدن: الحرب ضد العنصرية في الولايات المتحدة لا تنتهي أبدا

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، في حفل تخرج بجامعة هوارد في واشنطن، بأن العنصرية تعتبر من أخطر التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، والمعركة ضدها لا تنتهي أبدا.

وقال بايدن: "منذ البداية، منذ أكثر من 240 عاما، هناك صراع مستمر بين الأفضل فينا - الفكرة الأمريكية بأننا خلقنا متساوين، والأسوأ فينا - الواقع القاسي الذي فصلتنا فيه العنصرية لفترة طويلة عن بعضنا البعض.. هذه معركة لا تنتهي أبدا".

وأضاف الزعيم الأمريكي أن فكرة التفوق الأبيض هي "أخطر تهديد إرهابي" في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه تحدث عن هذا خلال تنصيبه في عام 2021، ودعا مرة أخرى المواطنين الأمريكيين لمحاربة الكراهية والعنف.

وقال: "الكراهية لا تختفي أبدا، تختفي فقط بين الصخور، وعندما يصل إليها الأكسجين، تخرج من تحت هذه الصخرة مرة أخرى".

ووفقا لمراسل صحيفةThe Daily Beast ، زاكاري بيتريزو، خلال خطاب بايدن، قام 12 محتجا بإخراج لافتات تعبر عن "عدم رضاهم عن الرئيس وعدد من القضايا الأخرى، مثل أبحاث البنتاغون".

المصدر: تاس