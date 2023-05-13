قائد قوات "أحمد" : قوات كييف تعمل في قطاعات معينة فقط على الجبهة

أكد نائب قائد الفيلق الثاني، قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، أن قوات كييف تعمل فقط في قطاعات معينة من الجبهة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء "تاس": "لم تعد تنشط قوات كييف على طول خط التماس بأكمله، وإنما فقط في مناطق معيّنة، كما أنه لم تطرأ على هذا الوضع تغييرات كبيرة".

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وأضاف علاء الدينوف "الوضع في منطقتنا تحت السيطرة تماما".

وفي تصريح له يوم أمس الجمعة، أكد قائد قوات "أحمد" بأنه لا يوجد "مثل هذا العدد من الصواريخ" التي يمكن أن تحصل عليها كييف لتغيير الوضع على خط التماس.

وفي السياق ذاته، قال مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين، في وقت سابق، إن قوات كييف صعّدت العمليات على طول خط التماس بأكمله في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: تاس