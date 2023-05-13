اسطنبول.. آلاف الأتراك يحتشدون في ساحة كيزيلاي دعما لأردوغان

تجمع آلاف الأتراك في ساحة كيزيلاي في منطقة قاسم باشا مسقط رأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعما له.

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية، بأن المتظاهرين حملوا الأعلام التركية والملصقات الداعمة للرئيس أردوغان، خلال التجمع الانتخابي الأخير الداعم للرئيس والذي بدأ الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، في منطقة قاسم باشا مسقط رأس أردوغان.

وأشار المراسل، إلى أنه للوصول إلى مكان التجمهر يتوجب على الرغبين بالمشاركة إجراء فحص على مرحلتين بحيث يتم فحص المشاركين يدويا من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، ومن ثم يتوجب عليهم المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن التي يقف بجانبها جنود القوات الخاصة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في الـ 14 من مايو، وفي حل لم يحصل أي من المرشحين على نسبة تصويت 50% من المحتمل إجراء جولة انتخابية ثانية يوم الـ28 من مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي