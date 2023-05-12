وزير الخارجية السعودي يؤكد لنظيره لافروف مواصلة مساعي المملكة لحل سياسي للأزمة الأوكرانية

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي، ضرورة التوصل السريع إلى تسويات للعديد من الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة: "جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي والدولي مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك القضية الفلسطينية".

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وأضافت الخارجية: "تم تبيان وجهة النظر المشتركة لصالح ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومبكرة للعديد من الأزمات في المنطقة".

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي لافروف، وجرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقالت في تغريدة لها على "تويتر": "تمت مناقشة القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مجدداً سموه التأكيد على مواصلة المملكة بذل المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية".

المصدر: تاس + واس