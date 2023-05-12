مسؤولون أمريكيون يكشفون تفاصيل استعداد كييف للهجوم المضاد وزيلينسكي يطالب بالمزيد من الوقت

كشف مسؤولان أمريكيان تفاصيل استعداد القوات الأوكرانية للهجوم المضاد وضرب مستودعات الأسلحة الروسية ومراكز القيادة في حين أن زيلينسكي يرى أن كييف بحاجة لمزيد من الوقت للاستعداد لشنه.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكين، أن الاستعداد (للهجوم المضاد) يتضمن أهدافا مثل الأسلحة ومراكز القيادة والأنظمة المدرعة والمدفعية لإعداد ساحة المعركة لتقدم القوات.

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وقالت مصادر مطلعة للشبكة إن هذا تكتيك قياسي تم تطويره قبل العمليات المشتركة الرئيسية.

إلا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يرى أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد لهجوم مضاد. حيث صرح بذلك يوم الخميس 11 مايو، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوروبية، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية، "يمكننا البدء في التقدم وإحراز تقدم. ومع ذلك، سنفقد الكثير من الناس بهذه الطريقة.. أجد هذا غير مقبول".

ولفت زلينسكي إلى أنه تم بالفعل تشكيل الألوية للهجوم وهي جاهزة تماما للمشاركة في الأعمال العدائية، لكن قواته لا تزال تعاني من نقص في المركبات المدرعة الغربية، بحسب تعبيره.

وأضاف: "لذا علينا أن ننتظر. ما زلنا بحاجة الى مزيد من الوقت".

بدوره قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، في تصريحات مؤخرا، إن قوات كييف لم تتبن حتى الآن الخطة النهائية للهجوم المضاد، حيث يتم تعديلها باستمرار حسب تطور الأحداث.

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بالمقابل أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن الدول الحليفة تبالغ في توقعاتها لهجوم قوات كييف المضاد،

أما موسكو فأشارت إلى أن القوات المسلحة الروسية مستعدة لصد أي هجوم مضاد أوكراني.

المصدر: RT، إزفيستيا