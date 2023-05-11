منع زيلينسكي من إلقاء خطاب في نهائي مسابقة "يوروفيجين" الغنائية

رفض اتحاد البث الأوروبي (EBU) طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلقاء خطاب عبر الفيديو في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجين".

ونقل اتحاد البث الأوروبي مسابقة "يوروفيجين2023" من أراضي أوكرانيا، التي فازت بالمسابقة في عام 2022، إلى مدينة ليفربول البريطانية لأسباب أمنية. في الوقت نفسه، سيتأهل ممثل أوكرانيا على الفور إلى نهائي المسابقة، الذي سيعقد في 13 مايو.

وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز"، وصف ممثل اتحاد البث الأوروبي مسابقة "يوروفيجين" بأنها عرض ترفيهي دولي، ومن ركائزه الطبيعة غير السياسية للحدث.

وأضاف: "هذا المبدأ يحظر إمكانية الإدلاء بتصريحات سياسية أو تصريحات مماثلة في إطار المسابقة. طلب زيلينسكي التحدث إلى جمهور يوروفيجين، على الرغم من أنه تم تقديمه بنوايا جديرة بالثناء، للأسف لا يمكن الموافقة عليه".

وفي فبراير 2022، علق اتحاد البث الأوروبي مشاركة روسيا في يوروفيجين، معللا هذا القرار بالقلق بشأن الأزمة في أوكرانيا، حيث يُزعم أن مشاركة روسيا قد تلحق الضرر بسمعة المنافسة.

المصدر: وكالات