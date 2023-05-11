مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي يدعو لفرض عقوبات على "روس آتوم"

قدم العضو في مجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس مشروع قرار يدعو لفرض عقوبات على مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية بسبب الوضع في محطة زابوروجيه الذرية.

واتهم مشروع القرار، الذي تم نشره يوم الخميس، "روس آتوم" بأنها "تدعم الحرب في أوكرانيا".

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ويدعو المشروع كذلك لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان "يعرض محطة زابوروجيه الذرية للخطر".

يذكر أن محطة زابوروجيه الذرية الواقعة بالقرب من مدينة إنيرغودار تعتبر أكبر محطة ذرية في أوروبا، وهي خاضعة لسيطرة القوات الروسية منذ فبراير 2022.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء الوضع حول المحطة، حيث تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف المحطة والمنشآت التابعة لها.

المصدر: تاس