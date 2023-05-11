"للمرة الأخيرة".. مصدر روسي يرجح تمديدا جديدا لصفقة الحبوب 60 يوما

كشف مصدر مطلع أنه سيتم تمديد صفقة الحبوب، التي تنتهي في 18 مايو، لمدة 60 يوما أخرى، لافتا إلى أنه قد يتم الإعلان عن القرار بهذا الشأن لأول مرة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة "تاس" يوم الجمعة، عن مصدر وصفته بالمطلع على عملية التفاوض بشأن صفقة الحبوب، قوله: "أعتقد أن الصفقة ستمدد 60 يوما، لكن روسيا قد توافق على ذلك للمرة الأخيرة. قرار التمديد "كالمعتاد" قد يعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محادثة هاتفية مع نظيره الروسي [فلاديمير بوتين]"، مرجحا أن الأمر سيتم" اليوم أو غدا".

في الوقت نفسه، وصف المصدر إمكانية تمديد الصفقة بأنها "بادرة من روسيا" على أمل مراعاة متطلباتها المنصوص عليها في مذكرة اسطنبول الصادرة بتاريخ 22 يوليو الماضي.

وقال سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، عقب المحادثات التي جرت يومي 10 و11 مايو في إسطنبول، بين وفود روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في مقابلة مع الصحفيين، إن الجزء الروسي من الاتفاقات سيتوقف إذا لم تتلق موسكو ضمانات بأن مطالبها ستُلبى بحلول 18 مايو.

وتتعلق شروط موسكو بتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، وعدد من القضايا الأخرى.

المصدر: تاس