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ارتفاع حصيلة القتلى في إطلاق النار بمصنع مرسيدس

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ارتفاع حصيلة القتلى في إطلاق النار بمصنع مرسيدس
Globallookpress Julian Rettigdpa
الشرطة الألمانية تهرع إلى مكان الحادث في مدينة زيندلفينغن
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ارتفعت حصيلة قتلى حادث إطلاق النار في مصنع مرسيدس زيندلفينغن في ألمانيا إلى اثنين.

وقالت الشرطة التابعة لمقاطعة لودفيغسبورغ إن عدد قتلى إطلاق النار في مدينة زيندلفينغن (بأرض بادن فورتمبيرغ) ارتفع إلى اثنين، بعد أن كانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أفادت بأن مجهولا فتح النار صباح اليوم الخميس على المصنع، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.

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وقد تم اعتقال مطلق النار. ولم يكن هناك ضحايا آخرون.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في مدينة شتوتغارت القريبة إن المشتبه به يبلغ من العمر 53 عاما، وليس من الواضح ما إذا كان الشخص المصاب هو الموظف الثاني الذي قتل.

وقالت مرسيدس إن الأشخاص المتورطين في إطلاق النار قام بتوظيفهم مزود خدمة خارجي.

وكانت الشرطة قد تلقت أولى مكالمات الطوارئ في حوالي الساعة 7:45 بالتوقيت المحلي، ولا يزال الدافع وراء المشتبه به غير واضح.

المصدر: نوفوستي

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