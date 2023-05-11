قتيل في إطلاق نار داخل مصنع يجمع سيارات "مرسيدس موديل S"

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن الشرطة بأن شخصا قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بمصنع لشركة "مرسيدس بنز"، في جنوب ألمانيا.

وذكرت أن موظفي الإنقاذ كانوا في الموقع في المصنع الذي يقوم بتجميع سيارات "مرسيدس" من موديل S، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على شخص.

وأكد متحدث باسم الشرطة الألمانية، أن هناك عملية جارية في المصنع، معلنا مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة

بدورها، أكدت شركة "مرسيدس" وقوع حادث في المصنع وأنها على اتصال بالسلطات دون الخوض في التفاصيل.

وقالت: "نحن على اتصال بالسلطات ونحاول توضيح الحقائق"، مشددة على أن "سلامة الموظفين تأتي أولا".

المصدر: "رويترز"