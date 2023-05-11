جلعاد إردان: أمريكا وبريطانيا منعتا إصدار بيان يدين العملية الإسرائيلية في غزة

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن الولايات المتحدة وبريطانيا، منعتا مجلس الأمن من إصدار بيان يدين العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف إردان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نجحنا في منع إدانة إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة التي عملنا بالتعاون معها"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى أوضحتا أنهما لن تسمحا بإصدار أي بيان".

وجاء تصريح أردان بعد أن عقد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا اجتماعا مغلقا بشأن غزة بناء على طلب الإمارات وفرنسا والصين.

هذا وقتل ما لا يقل عن 16 مدنيا فلسطينيا خلال الهجمات الجوية الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال.

وأطلق الجهاد الإسلامي في فلسطين أكثر من 500 صاروخ على إسرائيل في اليومين الماضيين. وكان إردان قد دفع دون جدوى إلى مجلس الأمن لإدانة إطلاق الصواريخ من غزة.

المصدر: "جيروزاليم بوست"