إطلاق 6 قذائف من غزة باتجاه مستوطنة كيسوفيم

أفاد مسؤولون إسرائيليون بأنه تم إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنة كيسوفيم، وأن نظام القبة الحديدية اعترض صاروخين منها.

وقال مسؤولون إنه خلال وابل الصواريخ الأخير الذي تم إطلاقه من قطاع غزة على بلدة كيسوفيم الجنوبية، اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي قذيفتي مورتر، وسقطت أربع قذائف هاون أخرى في مناطق مفتوحة دون أن تسبب أي أضرار.

وأكدوا أنه لم تقع إصابات في الهجوم.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 153 صاروخا من أصل 469 أطلقت من قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"