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بيسكوف: روسيا تتحرك ببطء في أوكرانيا لأنها لا تريد قتل الأبرياء وتدمير المدن والبنى التحتية

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بيسكوف: روسيا تتحرك ببطء في أوكرانيا لأنها لا تريد قتل الأبرياء وتدمير المدن والبنى التحتية
Sputnik
آثار قصف أوكراني سابق لمدينة بيلغورود
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا تتحرك ببطء في أوكرانيا لأنها تنفذ عملية عسكرية خاصة هناك، و"لا تشنّ حربا تقتل الأبرياء، وتدمّر المدن والبنية التحتية".

وأضاف: "لماذا الروس يتحركون ببطئ في أوكرانيا؟ لأنهم لا يشنون حربا عليها، وهذان أمران مختلفان تماما، لأن الحرب ستعني التدمير الكامل للبنية التحتية والمدن الأوكرانية، ونحن لا نقدم على ذلك".

وأكد بيسكوف أن الجانب الروسي يحاول الحفاظ على أرواح المدنيين والبنية التحتية إلى أبعد الحدود.

المصدر: RT

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