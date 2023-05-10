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تشاووش أوغلو: سنعمل قريبا على إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات مع دمشق

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تشاووش أوغلو: سنعمل قريبا على إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات مع دمشق
AFP
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن المحادثات الرباعية في موسكو حول سوريا بناءة، وأن العمل على إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق سيبدأ قريبا.

وقال أوغلو: "عقدت المحادثات الرباعية في موسكو حول سوريا في جو بناء، وأكدت التزامنا بوحدة أراضي سوريا، والنهج المشترك في مكافحة الإرهاب، وأهمية التسوية السياسية، وإجراء هذه العملية دون شروط مسبقة".

وأضاف: "اتفقنا على الإعداد المرحلي لخارطة الطريق، لذلك سيتم تشكيل لجنة خاصة ستبدأ العمل في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن العمل سيتم تنفيذه على مستوى نواب وزراء الخارجية والدفاع وممثلي الهيئات الأمنية.

المصدر: تاس

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