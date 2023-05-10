نتنياهو يعلق على الهجوم الذي استهدف كنيس الغريبة في جزيرة جربة بتونس

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الهجوم الذي استهدف كنيس الغريبة في جزيرة جربة بتونس.

وقال: "حزنت لسماع نبأ مقتل اثنين من أبناء شعبنا في هجوم على مدخل كنيس في جربة بتونس".

إقرأ المزيد

وأضاف: "بالنيابة عني وعن حكومة إسرائيل، أتقدم بأحر التعازي لعائلات القتلى".

وأعلنت الخارجية التونسية فجر اليوم أن أحد ضحايا الهجوم يحمل الجنسية الفرنسية، وقالت في بيان لها: "تبعا لبيان وزارة الداخلية، فإن الزائرين اللذين وقعا ضحيتين للهجوم هما تونسي عمره 30 سنة، وفرنسي عمره 42 سنة".

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت أن 4 أشخاص قتلوا بينهم عنصرا أمن خلال اعتداء مسلح على كنيس جنوب شرقي البلاد.

وأضافت: "تُعلم وزارة الداخلية أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة أقدم مساء الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة".

وأعلنت أن منفذ العملية حاول الوصول إلى محيط كنيس الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان وأن قوات الأمن تصدت له ومنعته من الوصول وأردته قتيلا.

وذكرت أن العملية أسفرت عن إصابة عدد 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة وتوفي أحدهم.

المصدر: RT + وكالات