"الناتو" ينفي بحث تزويد كييف بالمقاتلات

أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" روب باور، أن قادة أركان دول الحلف والسويد، لم يبحثوا مع الجانب الأوكراني يوم الأربعاء مسألة تزويد كييف بالمقاتلات.

وقال باور في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع ردا على سؤال الصحفيين في مهمة الحماية الدائمة لأوكرانيا بقيادة الناتو: "لا، لم نناقش اليوم إمداد المقاتلات إلى أوكرانيا".

وكان رئيس وزراء هولندا مارك روتيه قد قال يوم 4 مايو الجاري، إن بلاده تعمل مع الشركاء في مجال دراسة خيارات مختلفة لتوريد مقاتلات F-16 لأوكرانيا، ونوه بعدم وجود محرمات في هذا الشأن.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في لاهاي: "أما بالنسبة للمقاتلات من طراز F-16، فلا يوجد أي محرمات في هذا الأمر بالنسبة لنا. نحن ندرس مختلف الخيارات مع الشركاء، مثل بلجيكا والدنمارك لإكمال النقاش حول توريد هذه المقاتلات (لأوكرانيا)".

المصدر: تاس