الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-27" ومقتل 500 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قتلت نحو 500 جندي أوكراني على 5 محاور قتال أساسية خلال يوم، كما أسقطت طائرة "سو-27" في خاركوف، ودمرت عددا من مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة للعدو.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأربعاء، إنه تم القضاء على 5 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية وما يصل مجموعه إلى 50 جنديا على محور كوبيانسك، و60 جنديا على محور كراسني ليمان، و240 جنديا ومرتزقا أجنبيا على محور دونيتسك، حيث تواصل الفصائل الهجومية القتال في غرب وشمال غرب مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، كما قتل نحو 70 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و80 آخرون على محور خيرسون.

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وشملت خسائر العدو في المعدات العسكرية على هذه المحاور 3 مدافع ذاتية الحركة "أكاتسيا"، ومدفعا ذاتي الحركة "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" وآخر من طراز "دي-20"، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 119 منطقة

تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية في دونيتسك، ومستودعين للذخيرة في زابوروجيه وخيرسون

ضرب مركز قيادة لواء دفاع إقليمي في دونيتسك ونقطة إصلاح وترميم للأسلحة والمعدات العسكرية في خاركوف

اعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وإسقاط 10 طائرات بدون طيار أوكرانية

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 420 طائرة، و230 مروحية، و4062 طائرة بدون طيار، و421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و097 9 دبابة ومدرعة أخرى، و1098 راجمة صواريخ، و4780 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10103 مركبات عسكرية خاصة.

المصدر: RT