الدفاع الروسية تعلن شن "ضربة مركزة" على احتياطيات ومستودعات للجيش الأوكراني

قالت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن قواتها وجهت الليلة الماضية ضربة مركزة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، استهدفت نقاط انتشار مؤقت لاحتياطيات الجيش الأوكراني ومستودعات ذخيرة له.

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وأكدت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن هذه الضربات التي شنت من البحر والجو، حققت غرضها وتمت إصابة كل الأهداف المحددة لها، ما أحبط نقل الاحتياطيات وكذلك إيصال الذخيرة إلى مناطق القتال.

وذكرت الدفاع الروسية أنه على محور دونيتسك واصلت الفصائل الهجومية القتال في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، مشيرة إلى أن خسائر العدو على هذا المحور تجاوزت 465 من الجنود والمرتزقة الأجانب خلال يوم.

وتم القضاء على نحو 35 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، و75 جنديا على محور كراسني ليمان، و90 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 30 جنديا على محور خيرسون، لتصبح حصيلة الخسائر اليومية للقوات الأوكرانية حوالي 695 فردا.

وتضمنت خسائر العدو في المعدات على المحاور المذكورة 3 دبابات، ومدفعا ذاتية الحركة "أكاتسيا"، وآخر من طراز "غقوزديكا"، وراجمتي صواريخ "غراد"، و4 مدافع هاوتزر "دي-30" واثنين من طراز "دي-20"، إضافة إلى هاوتزر "مستا-بي" وعدد من المدرعات والمركبات الخاصة.

وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 72 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 94 منطقة

تدمير 3 مستودعات ذخيرة في زابوروجيه، وخيرسون، ودونيتسك

إسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية في خيرسون

اعتراض 3 قذائف من راجمات الصواريخ "أوراغان" وHIMARS، وصاروخ تكتيكي "توتشكا-أو"، وتدمير 10 طائرات بدون طيار أوكرانية

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 419 طائرة، و230 مروحية، و052 4 طائرة بدون طيار، و421 منظومة صواريخ مضادا للطائرات، و9046 دبابة ومدرعة أخرى، و1098 راجمة صواريخ، و4774 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10077 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر:RT