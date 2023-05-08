الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 600 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قضت على نحو 625 جنديا أوكرانيا على 5 محاور قتال أساسية خلال اليوم الماضي، معظمهم على محور دونيتسك الذي تشكل أرتيوموفسك (باخموت) أسخن نقطة فيه.

إقرأ المزيد

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين، أن فصائل هجومية واصلت عملياتها في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وأن إجمالي خسائر العدو على محور دونيتسك خلال يوم بلغت أكثر من 380 من الجنود والمرتزقة الأجانب.

وقامت القوات الروسية بتحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين وقتلت ما يصل إلى 55 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، وأكثر من 70 جنديا على محور كراسني ليمان، وما يصل إلى 70 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى أكثر من 50 جنديا على محور خيرسون.

وشملت خسائر العدو من المعدات العسكرية على المحاور المذكورة 4 دبابات، ومدفع ذاتي الحركة "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع هاوتزر "دي-20"، واثنين من من طراز "دي-30"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، وعددا من المدرعات والمركبات الخاصة.

وأصابت نيران القوات الروسية 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 107 مناطق.

وتم تدمير 4 مستودعات ذخيرة للعدو في دونيتسك و زابوروجيه، إضافة إلى مستودع للأسلحة والمعدات العسكرية في خاركوف.

وأسقطت الدفاعات الجوية 15 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة.

وفي المجموع تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 418 طائرة، و230 مروحية، و4042 طائرة بدون طيار، و421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و093 9 دبابة ومدرعة أخرى، و096 1 راجمة صواريخ، و4764 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و10059 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT