قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن قيام بولندا بإعادة تسمية مدينة كالينينغراد الروسية إلى كروليفيتس، لم يعد عملا من أعمال الروسفوبيا، بل هو عملية أقرب إلى الجنون.

وأضاف ممثل الكرملين في تعليقه على القرار البولندي بخصوص التسمية، وكذلك على حادث منع السفير الروسي في بولندا من تكريم ذكرى الجنود السوفيت في يوم 9 مايو: "ما يحدث في بولندا، لم يعد حتى روسفوبيا، بل عمليات تقترب من الجنون" .

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وأشار بيسكوف إلى أن "بولندا تنزلق عبر التاريخ، من وقت لآخر في هذا الجنون المتمثل في كراهيتها للروس".

وخلص بيسكوف إلى أن "هذا الأمر تكرر لقرون عديدة، منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر وحتى قبل ذلك. وهو لن يجب أي أمر حميد وجيد لبولندا والبولنديين".

في وقت سابق، ذكرت مجلة Rzeczpospolita البولندية أن لجنة توحيد الأسماء الجغرافية خارج بولندا، التي تعمل تحت إشراف كبير المساحين في البلاد، قررت استخدام فقط الاسم البولندي كروليفيتس للدلالة على كالينينغراد الروسية.

في 9 مايو، قام حشد في وارسو بمنع السفير الروسي في بولندا، سيرغي أندريف، ودبلوماسيين روس آخرين من وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للمحررين السوفيت الذين لقوا حتفهم في بولندا، حيث تم دفن 22000 جندي وضابط سوفيتي.

المصدر: تاس