انفجار ضخم يهز محطة للغاز في سمرقند الأوزبكية (فيديو)

وقع انفجار قوي في محطة للغاز في ولاية سمرقند بوسط أوزبكستان، ما أدى إلى إصابة شخص وحرق عدد من السيارات.

وذكرت الطوارئ الأوزبكية أن الانفجار الذي وقع مساء الثلاثاء، تلاه حريق تم إخماده خلال ساعات قليلة.

وأسفر الحادث عن إتلاف 3 سيارات من طراز "إيسوزو" وعدد من أسطوانات الغاز المسال بسعة 50 لترا.

وحسب السلطات، فقد وقع الانفجار نتيجة انتهاك قواعد السلامة الفنية أثناء عملية ضخ الغاز المسال من ناقلة غاز إلى خزان.

المصدر: وسائل إعلام أوزبكية