واشنطن مستعدة لتزويد أوكرانيا بـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية

قال قائد الدفاعات الصاروخية في البنتاغون، دانييل كاربلر، إن واشنطن لم ترسل أي منظومة من "القبة الحديدية" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، وأن "إحداها جاهزة للشحن إن طُلب منا ذلك".

وأضاف في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "الجيش لديه بطارية واحدة متاحة للنشر عند الطلب".

وأشار إلى أن القوات البرية لديها بطاريتان من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكن يجري تركيب معدات جديدة على إحداها، والثانية جاهزة للتسليم.

واعترف مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون سياسة الفضاء، جون بلامب، خلال الجلسة بأنه لا يعرف ما إذا كانت مثل هذه الأنظمة "عرضت على أوكرانيا".

المصدر: تاس