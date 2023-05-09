 
مباشر

سوريا ترد على خطوة سعودية بمثلها

أخبار العالم

سوريا ترد على خطوة سعودية بمثلها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/va1o

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية بعد اتخاذ الرياض نفس القرار في وقت سابق من اليوم.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "انطلاقا من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وتجسيدا لتطلعات شعبي البلدين وإيمانا من الجمهورية العربية السورية بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك، فقد قررت الجمهورية العربية السورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في وقت سابق من اليوم، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا