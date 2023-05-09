سوريا ترد على خطوة سعودية بمثلها

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية بعد اتخاذ الرياض نفس القرار في وقت سابق من اليوم.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "انطلاقا من الروابط العميقة والانتماء المشترك لشعبي الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وتجسيدا لتطلعات شعبي البلدين وإيمانا من الجمهورية العربية السورية بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك، فقد قررت الجمهورية العربية السورية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في وقت سابق من اليوم، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.

المصدر: RT