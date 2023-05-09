واشنطن ولندن تعلقان على اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

دعا وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني إلى احترام سيادة القانون في باكستان، بعد أعمال العنف التي اندلعت هناك على خلفية اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، "نريد أن نحرص على أن كل ما يحصل في باكستان يتماشى مع سيادة القانون، ومع الدستور".

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من جهته، صرح كليفرلي بأن بريطانيا ترتبطها "علاقة وثيقة وقديمة" مع باكستان العضو في الكومنولث.

وأضاف "نريد أن نرى ديمقراطية مسالمة في ذلك البلد.. نريد أن نرى احتراما لسيادة القانون".

وامتنع الوزيران عن الإدلاء بتفاصيل، وقال كليفرلي إنه لم يطلع بالكامل على الوضع.

وأوقف عمران خان الثلاثاء أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام آباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، ما تسبب بخروج تظاهرات منددة في مختلف انحاء البلاد.

وكان خان قد اتهم في الماضي الولايات المتحدة بالضلوع في إزاحته من السلطة وهو ما تنفيه واشنطن بشدة.

المصدر: أ ف ب