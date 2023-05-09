لحظة اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

نشر حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني لقطات توثق اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وتظهر اللقطات الشرطة والقوات العسكرية الباكستانية تحيط بعمران خان الذي يرتدي معطفا أسود وتقتاده باتجاه سيارة للشرطة.

وقال فؤاد شودري، المسؤول البارز في حزب "تحريك إنصاف" إن خان البالغ من العمر 72 عاما اعتقل اليوم الثلاثاء في مقر المحكمة من قبل عملاء من هيئة مكافحة الفساد في باكستان.

ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.

المصدر: رابتلي