أصابت مدفعية فرقة "الأورال" الروسية دبابة أوكرانية إصابة مباشرة على محور دونيتسك برماية مائلة من مسافة 10.5 كم بقذيفة من عيار 122مم، وهو رمي نادر من نوعه في المدفعية.

وقال الجندي الروسي أندري مدفيديف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن هذا الهجوم لم يكن الأول من نوعه، فقد كان هناك هجومان مشابهان من قبل، وأن مثل هذه الهجمات استثناء من القاعدة، وليست نمطا".

وأوضح أن المدفعية تعمل بشكل منفصل عن الفوج بشكل مستقل بعيدا عن التجمعات.

وأشار إلى أن كتيبة متطوعي "الأورال" تتكون بشكل أساسي من خريجي كلية يكاتيرينبورغ العسكرية، وتأقلموا بسرعة مع العمليات القتالية في المنطقة العسكرية الجنوبية الشرقية، وانخرطوا بالقتال على خطوط التماس.

المصدر: نوفوستي