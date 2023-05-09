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كييف: حضور زعماء رابطة الدول المستقلة للعرض العسكري بموسكو خطوة غير أخلاقية

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كييف: حضور زعماء رابطة الدول المستقلة للعرض العسكري بموسكو خطوة غير أخلاقية
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف
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وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية حضور زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة للعرض العسكري في موسكو بأنه "خطوة غير أخلاقية وغير ودية تجاه كييف".

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وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم الوزارة أوليغ نيكولينكو ونشر على "فيسبوك": "نعتبر مشاركة زعماء الدول الأجنبية المذكورة في الفعاليات الرسمية... خطوة غير أخلاقية وغير ودية تجاه أوكرانيا وإظهارا للازدراء تجاه الشعب الأوكراني".

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأن العرض العسكري في موسكو حضره زعماء كل من أرمينيا وبيلاروس وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، أنه لا توجد هناك بالنسبة لروسيا شعوب غير ودية ومعادية "لا في الغرب ولا في الشرق". وأشار إلى أن وصول زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة لحضور العرض العسكري في موسكو يظهر موقفهم الممتن من إنجاز أسلافنا الذين قاتلوا معا وانتصروا، مشددا على أن جميع شعوب الاتحاد السوفيتي ساهموا في هذا الانتصار.

المصدر: نوفوستي

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