اعتقال 6 أشخاص في لاتفيا بتهمة الاحتفال بعيد النصر

قالت الشرطة اللاتفية، إنها قامت باعتقال ستة أشخاص لوضعهم الزهور يوم 9 مايو عند مواقع النصب التذكارية والتماثيل السوفيتية المفككة، ولعرضهم الرموز "الممنوعة" في البلاد.

وأضاف موقع الشرطة على الإنترنت في بيان: "فيما يتعلق بالتاسع من مايو تم اعتقال ستة اشخاص حتى الان. وتم فتح تسع قضايا مخالفات إدارية وقضية جنائية واحدة بهذا الخصوص".

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وجرت الإشارة إلى أن من بين القضايا التسعة المذكورة أعلاه، تم تسجيل تسع قضايا مخالفات، تم تسجيل 6 في منطقة ريغا، و2 في لاتغال وواحدة في زيمغال.

ووفقا للشرطة، بدأت معظم الإجراءات بسبب وضع الزهور في أماكن النصب السوفيتية المفككة واستخدام وعرض الرموز المحظورة في لاتفيا، بما في ذلك حروف Z و V.

المصدر: نوفوستي