قال المحلل السياسي رسلان بورتنيك إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كشف بالصدفة، خلال زيارة لبولندا، عن خطط كييف ووارسو لإنشاء تحالف مناهض لروسيا بعد انتهاء النزاع.

وأضاف في مقابلة مع موقع Strana.ua: "بالفعل تجري خلف كواليس السياسة الوطنية، مناقشة سيناريوهات تتلخص في أنه إذا فشلت أوكرانيا في الانضمام بسرعة إلى الاتحاد الأوروبي والناتو، فقد يتم توسيع وظائف مثلث لوبلين (كييف - وارسو - فيلنيوس) وتشكيل بعد ذلك تحالف سياسي جديد يضم كذلك مولدوفا ولاتفيا وإستونيا".

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وزعم الخبير بأن "الرأي العام في البلدين يؤيد تعميق التعاون بين أوكرانيا وبولندا، وقد وصل التكامل الاجتماعي والاقتصادي بالفعل إلى أبعاد تاريخية غير مسبوقة".

ويرى بورتنيك، أنه على هذه الخلفية لا يبدو مفاجئا النقاش حول إنشاء الكومنولث البولندي الليتواني، أما تصريح زيلينسكي بأنه لن تكون هناك حدود بين الدولتين في المستقبل فسيضيف الزيت إلى النار.

يشار إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، كان قد حذر من النوايا العدوانية البولندية فيما يتعلق بأوكرانيا. وأكد مدير الجهاز سيرغي ناريشكين، أن بولندا تنظر في سيناريوهات مختلفة لتقسيم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي