زاخاروفا: الفعاليات المكرسة لعيد النصر على النازية جرت في 40 دولة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن عشرات الآلاف من الأشخاص في 40 دولة قد شاركوا في الفعاليات بمناسبة يوم النصر على النازية.

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وقالت زاخاروفا في بث "القناة الأولى": "يتحدثون لنا جميعا الآن أنه لا أحد يدعمنا. حتى الآن، حتى 9 مايو، تمت بالفعل عمليات "الفوج الخالد" في 40 دولة، كما وجرت كل الفعاليات المتعلقة بالنصب التذكارية والاجتماعات الرسمية في 40 دولة في القارات الخمس، وذلك بالرغم من أن الجزء الرئيسي من الاحتفالات يبدأ اليوم بالذات".

وأضافت: "مئات وآلاف وعشرات الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم، والأجانب والروس والعائلات التي تتكون من مواطني روسيا ومواطني البلدان الأخرى – يحيون هذه الذكرى في هذه الأيام. وتساعدهم سفاراتنا ودبلوماسيونا في ذلك بنشاط. وعيدنا ليس فقط لنا بل إنه عيد مشترك، ومهما كانت ضغوطاتهم وهجماتهم علينا حاليا فلها برأيي تأثير معاكس".

المصدر: نوفوستي