احتفالات بيوم النصر في مدن رابطة الدول المستقلة (فيديو)

شهدت دول من الاتحاد السوفيتي السابق فعاليات واحتفالات بمناسبة الذكرى الـ78 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، والتى أسهم أبناؤها بقسط كبير في تحقيقه.

وخرجت مسيرة لـ"الفوج الخالد" في بشكيك عاصمة قرغيزستان، بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص، كما شهدت عواصم أقاليم البلاد أيضا مسيرات مشابهة.

وفي كازاخستان، وضع عمدة ألماتي أكبر مدن البلاد، أكليلا من الزهور على الشعلة الخالدة في نصب للمجد العسكري بأحد متنزهات المدينة، وذلك بحضور محاربين قدامى وغيرهم من أبناء المدينة وضيوفها.

ونظم مواطنون فعاليات احتفالية في مناطق أخرى من كازاخستان، رفعوا خلالها راية النصر الحمراء.

وتمت مراسم وضع الزهور قرب الجندي المجهول في طشقند عاصمة أوزبكستان.

وفي تركمانستان، شارك نحو 1.2 ألف شخص في مسيرة "الفوج الخالد" في العاصمة عشق آباد.

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وفي مولدوفا، جاء مواطنون في العاصمة كيشيناو مساء الاثنين، عشية عيد النصر، إلى النصب التذكاري لأبطال كومسومول، لإضاءة 1418 شمعة إحياء لذكرى كل يوم من أيام الحرب الوطنية العظمى.

وأكد الكثير من الحاضرين استعدادهم للخروج في مسيرة "الفوج الخالد" الثلاثاء 9 مايو، كما أعربوا عن أسفهم لقيام سلطات البلاد بحظر حمل شريط مار جرجس، رمز النصر، في أراضي البلاد.

يعتبر يوم النصر 9 مايو عيدا كبيرا في أنحاء دول الاتحاد السوفيتي السابق، ويحضر قادة كل من بيلاروس وأرمينيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وتركمانستان العرض العسكري الكبير الذي يقام في موسكو اليوم.

المصدر: وكالات