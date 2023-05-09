وكالة: واشنطن ستعلن عن تقديم حزمة جديدة من المساعدة لأوكرانيا بقيمة 1,2 مليار دولار

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بخطط الولايات المتحدة لتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1,2 مليار دولار لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي على المدى الطويل.

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ونقلت الوكالة عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، أن حزمة جديدة من المساعدات تنوي واشنطن الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، تقضي بتخصيص أموال لإنتاج أنظمة "Hawk" الصاروخية والمسيرات لنقلها لأوكرانيا. وإضافة إلى ذلك ستنفق الأموال على إنتاج ذخائر المدفعية والصواريخ وتقديم الوصول إلى صور الأقمار الصناعية وصيانة المعدات وشراء قطع الغيار.

وأضافت أنه من المخطط توزيع هذه الأموال خلال عدة أشهر وحتى عدة سنوات بهدف "تلبية احتياجات أوكرانيا في المستقبل"، مشيرة إلى أن الأسلحة التي تتضمن هذه الحزمة لن يتم تخصيصها من احتياطات البنتاغون الموجودة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، سابقا، إن واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار. وتضم هذه الحزمة من المساعدات صواريخ "هيمارس" و"Hydra 70" وذخائر المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات. وإجمالا قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة دعما بمبلغ 35,7 مليار دولار.

المصدر: تاس