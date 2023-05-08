بريغوجين: المعارك شرسة وقوات "فاغنر" تواصل تقدمها في أرتيوموفسك

أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك، ولم يتبقّ سوى 2.36 كم مربع من المدينة تحت سيطرة قوات كييف.

وقال بريغوجين: "المعارك شرسة وقواتنا مستمرة في التقدم. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد بدأت الذخيرة في الوصول إلينا".

وأضاف: "تقدمت وحدات "فاغنر" اليوم 130 مترا في اتجاهات مختلفة، ولم يتبق سوى 2.36 كم مربع تحت سيطرة العدو".

المصدر: RT