بريغوجين: المعارك شرسة وقوات "فاغنر" تواصل تقدمها في أرتيوموفسك
Globallookpress Zamir Usmanov
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أعلن مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك، ولم يتبقّ سوى 2.36 كم مربع من المدينة تحت سيطرة قوات كييف.
وقال بريغوجين: "المعارك شرسة وقواتنا مستمرة في التقدم. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد بدأت الذخيرة في الوصول إلينا".
وأضاف: "تقدمت وحدات "فاغنر" اليوم 130 مترا في اتجاهات مختلفة، ولم يتبق سوى 2.36 كم مربع تحت سيطرة العدو".
المصدر: RT