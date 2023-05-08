بولندا تسلّم أوكرانيا 10 مقاتلات "ميغ-29"
Globallookpress IMAGO/Björn Trotzki
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أعلن وزير الأمن القومي البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن بولندا سلمت أوكرانيا 10 مقاتلات "ميغ-29".
وقال بلاشتشاك في حوار بعد اجتماعه مع نظيره الكندي أنيتا أناند في أوتاوا: "سلمنا 10 مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا".
وسمحت الحكومة الألمانية لبولندا بإعادة تصدير طائرات "ميغ -29" إلى أوكرانيا، كانت قد حصلت عليها برلين من موسكو قبل حلّ حلف وارسو.
وفي أبريل، أعلن الرئيس البولندي أندجي دودا، عن خطة لتزويد أوكرانيا بـ14 مقاتلة "ميغ – 29"، مع الاحتفاظ بنسخ معدّلة منها حسب معايير "الناتو".
المصدر: نوفوساي