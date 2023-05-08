بولندا تسلّم أوكرانيا 10 مقاتلات "ميغ-29"

أعلن وزير الأمن القومي البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن بولندا سلمت أوكرانيا 10 مقاتلات "ميغ-29".

وقال بلاشتشاك في حوار بعد اجتماعه مع نظيره الكندي أنيتا أناند في أوتاوا: "سلمنا 10 مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا".

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وسمحت الحكومة الألمانية لبولندا بإعادة تصدير طائرات "ميغ -29" إلى أوكرانيا، كانت قد حصلت عليها برلين من موسكو قبل حلّ حلف وارسو.

وفي أبريل، أعلن الرئيس البولندي أندجي دودا، عن خطة لتزويد أوكرانيا بـ14 مقاتلة "ميغ – 29"، مع الاحتفاظ بنسخ معدّلة منها حسب معايير "الناتو".

المصدر: نوفوساي