الرئاسة التركية: فرص تمديد صفقة الحبوب لم تستنفد بعد

أكد المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالن، أن حظوظ موافقة روسيا على تمديد اتفاق الحبوب لم تستنفد بعد، مشيرا إلى استمرار بذل الجهود اللازمة في هذا الاتجاه.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مؤخرا أن موسكو غير راضية عن سير تنفيذ اتفاق الحبوب في شقه الخاص بتصدير الحبوب والأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية.

إقرأ المزيد

وفي 18 مارس المنصرم، أعلنت روسيا تمديد الاتفاق 60 يوما لإعادة تقييم تنفيذ الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.

المصدر: تاس