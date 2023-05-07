قديروف: بعض الحيثيات لم نبحثها بالكامل مع قيادة "فاغنر"

أشار رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن وجود بعض الحيثيات التي لم يبحثها بشكل مفصل مع قيادة قوات "فاغنر" الروسية، وأنه سيتم توضيحها خلال لقاءات مباشرة بعيدا عن الإعلام.

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وأكد أنه لن تكون هناك رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي "على مرأى ومسمع من الجميع". وسيتم بحث جميع القضايا الضرورية مباشرة "وجها لوجه".

ودعا قديروف، في وقت سابق، مقاتلي "فاغنر" للانضمام إلى قوات "أحمد" الروسية الخاصة وأشاد بشجاعتهم، مؤكدا حاجة قواته لهم في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

المصدر: RT