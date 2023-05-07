مقتل 18 شخصا بتحطم قارب سياحي في الهند

أفادت صحيفة The Indian Express بأن أكثر من 18 شخصا بينهم أطفال، لقوا مصرعهم في حادث تحطم قارب سياحي بمدينة تانور الهندية.

وأعلنت السلطات الهندية أنه على متن السفينة ذات الطابقين تواجد ما بين 35 و40 راكبا.

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وذكر شهود عيان، أن القارب كان مزدحما، ومعظم ركابه لم يكن معهم سترات نجاة.

وأضافت الصحيفة أن عملية الإنقاذ معقدة بسبب حلول الظلام. وأشارت إلى أنه في انتهاك للقواعد، واصل القارب نقل الركاب بعد حلول المساء.

عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن تعازيه لأسر الضحايا.

المصدر: تاس