زالوجني يعلن عن زيارة مفتش القوات الألمانية لكييف

أعلن قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، أن مفتش قوات الجيش الألماني، كارستن بروير، زار أوكرانيا الأسبوع الجاري.

وقال زالوجني، عبر "تلغرام، أنه أجرى محادثة "بناءة" مع بروير، وأطلعه على الأوضاع في ساحة المعركة، واستعدادات قوات كييف المستقبلية لتحرير أراضيها".

وأعرب زالوجني عن امتنانه للمساعدات العسكرية التي قدمتها ألمانيا لكييف من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات IRIS-T، وحوامل مدفعية ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز Gepard، ودبابات "ليوبارد"، وغيرها من الأسلحة، آملا أن تقوم بتزويدها بطائرات "إف – 16" أيضا.

المصدر: RT + tsn.ua