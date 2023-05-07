أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يلتزمون الصمت التام إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها قوات كييف وتفاخر بها على الطراز النازي.

وقال ماكغريغور: "الجيش الأوكراني يتصرف بشكل مروع ويقتل الناس بأعداد كبيرة ويحتفل بذلك بطريقة نازية".

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وأشار إلى أنه على الرغم من محاولات الغرب إخفاء المعلومات حول ما يحدث على أرض الواقع، إلا أن الحقيقة تظهر بكل الأحوال.

واعتبر أنه أصبح من الصعب الآن على الحلفاء الحفاظ على أسطورة أن أوكرانيا لديها فرصة للفوز.

وأكد أن قوات كييف تتكبد خسائر فادحة، في الوقت الذي تظهر فيه أنباء تفيد بأن بعض الأسلحة التي تم إرسالها إلى نظام كييف ظهرت في السوق السوداء.

وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن توقف هذا الآن لمنع وقوع كارثة أكثر خطورة.

المصدر: نوفوستي