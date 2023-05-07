سياسي فرنسي يتحدث عن مصير الاتحاد الأوروبي في حال فرض حزمة العقوبات الـ 11 ضد روسيا

قال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، إن فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، سيقوده نحو صراع مع العالم بأسره.

وكتب فيليبو عبر "تويتر: "مع الحزمة الـ 11 من العقوبات المناهضة لروسيا، يريد الاتحاد الأوروبي الاقتصاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد والتي لا تفرض قيودا على روسيا، بعبارة أخرى يريدنا الاتحاد الأوروبي أن نحارب العالم بأسره!، وعزلنا أكثر!".

وشدد فيليبو، على ضرورة وقف سياسة الاتحاد الأوروبي بالقول: "يجب علينا إيقاف هذا الجنون".

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية DPA، في وقت سابق، بأن المفوضية الأوروبية اقترحت فرض إمكانية تقييد الصادرات إلى دول ثالثة، في إطار مكافحة التحايل على العقوبات المناهضة لروسيا.

وسيناقش الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، هذا الاقتراح يوم الأربعاء المقبل. وتقول المقالة، إن الهدف هو تمرير الحزمة الحادية عشرة من العقوبات قبل نهاية الشهر الجاري.

Pour son futur « 11è paquet de sanctions anti-russes », l’UE veut s’en prendre à « tous les pays hors UE qui ne sanctionnent pas la Russie » !

Sanctions, saisines, blocus, etc.



Donc l’UE veut nous faire entrer en guerre avec le monde entier !

Nous isoler encore + !



Stop folie ! — Florian Philippot (@f_philippot) May 7, 2023

المصدر: نوفوستي