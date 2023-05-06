DPA: الاتحاد الأوروبي توصل إلى طريقة جديدة لمعاقبة روسيا

أفادت وكالة الأنباء الألمانية DPA، بأن المفوضية الأوروبية اقترحت فرض إمكانية تقييد الصادرات إلى دول ثالثة، في إطار مكافحة التحايل على العقوبات المناهضة لروسيا.

وقالت الوكالة: "علمت الوكالة أمس، أنه تم إرسال اقتراح المفوضية الأوروبية هذا إلى الدول الأعضاء، كجزء من الحزمة الحادية عشرة للعقوبات ضد روسيا".

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وأشارت الوكالة إلى أنه يخطط لإنشاء إمكانية قانونية لتقييد الصادرات إلى دول ثالثة، كرادع في حالة الاشتباه في التحايل على العقوبات. وإذا تبين أن هذا الإجراء لا يكفي، فيمكن في المرحلة الثانية فرض حظر على تصدير بعض السلع. وطبعا سيتم إيلاء اهتمام خاص للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج. وكمثال على ذلك، ذكرت الوكالة أجهزة الرؤية الليلية التي يستخدمها الصيادون وشركات الأمن، وكذلك العسكريون.

وسيناقش الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، هذا الاقتراح يوم الأربعاء المقبل. وتقول المقالة، إن الهدف هو تمرير الحزمة الحادية عشرة من العقوبات قبل نهاية الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي