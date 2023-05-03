"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقييد عبور البضائع عبر روسيا

يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية تقييد مرور البضائع عبر الأراضي الروسية كجزء من الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

ووفقا لها، "يتم النظر في هذا الاقتراح من أجل مكافحة التحايل على القيود المفروضة بالفعل على موسكو. كما تجري دراسة التدابير المتخذة ضد السفن التي تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، ضرورة التصرف بوضوح وبسرعة في مواجهة العقوبات، مشيرا إلى أن المهمة ليست التكيف معها، ولكن إنشاء أساس للتنمية الناجحة للبلاد.

يذكر أن، الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، عقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، شملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.

إضافة إلى ذلك، حظر على روسيا التعامل عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتم تجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.

المصدر: تاس