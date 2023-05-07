مقتل خمسة عسكريين أوكرانيين بنيران صديقة في مارينكا

قال أحد عناصر مجموعة اقتحام روسية، إن خمسة عسكريين أوكرانيين لقوا مصرعهم في بلدة مارينكا في دونباس، عند محاولة قوات بلادهم مساعدتهم بعد تعرضهم للإصابة.

وأضاف العسكري الروسي: "استطعنا احتلال ذلك المبنى جزئيا. وفي تلك البناية كان هناك مقاتلونا من جانب، ومن جانب آخر- عناصر معادية. وبدأ قصف مدفعي عنيف من جانب العدو، غطى عناصر الجيش الأوكراني هناك في القبو".

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وأشار العسكري الروسي إلى أن المجموعة الأوكرانية المذكورة، كانت تضم 5 عناصر.

وقال: "طلبوا المساعدة، وأردنا مساعدتهم فعلا، لكن زملاءهم لم يسمحوا لنا بالاقتراب منهم وتقديم المساعدة. لم نتمكن من فعل شيء وماتوا هناك".

وشدد العسكري الروسي، على أن الجانب الأوكراني، يتعمد تدمير مارينكا بشكل تام.

المصدر: نوفوستي