تبون: حرصت منذ ترشحي على أن أكون مستقلا عن كل الأحزاب

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه منذ بداية ترشحه لرئاسة الجزائر حرص على أن يكون مستقلا عن كل الأحزاب.

وقال تبون إن التشكيلة السياسية التي كان ينتمي إليها منذ صغره لم تسانده وانتخبت غيره. وأشار إلى أنه عندما دعا لتشجيع المجتمع المدني لم يكن يهدف لتجاوز الأحزاب.

وأكد أنه لو كان يريد تجاوز الأحزاب لقام بتأسيس حزب جديد ولكنه لم يفعلها.

وشدد على أنه لا خوف على بلد المجتمع المدني فيها حيّ ونشيط.

المصدر: النهار